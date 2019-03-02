Защита Емельяненко обжалует его арест

Защита бойца ММА Александра Емельяненко намерена оспорить решение суда об аресте спортсмена. Об этом заявил адвокат спортсмена Кахабер Долбадзе.

«Решение суда об аресте Александра мы обязательно обжалуем, так как считаем его незаконным и необоснованным», — цитирует юриста ТАСС.

Ранее 2 марта суд арестовал Емельяненко на десять суток за неповиновение полицейским. На бойца также составлены административные материалы по ст. 12.15 («Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги»), ст. 12.26 («Невыполнение водителем законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения») КоАП РФ, но они пока не рассмотрены судом.

Спортсмен во время заседания суда признал, что сел за руль пьяным, однако отрицал, что оказывал полицейским сопротивление при задержании — по его словам, если бы он это сделал, «на них бы это отразилось». Он также заявил, что принес извинения полицейским за грубость, они «пожали руки и разошлись», и стражи порядка не имеют к нему претензий.

Емельяненко задержали вечером 1 марта в Кисловодске. Он припарковал машину на пешеходном переходе. Когда за транспортным средством приехали эвакуаторщики, боец устроил скандал, сел в авто и поехал по тротуару. Позднее он стал виновником двойного ДТП и скрылся с места аварии.

С полицейскими спортсмен вел себя агрессивно, оскорблял их и угрожал физической расправой.