Суд арестовал Емельяненко за неподчинение полицейским

Кисловодский городской суд арестовал бойца ММА Александра Емельяненко на 10 суток за неподчинение полицейским. Об этом сообщает «Интерфакс».

Судья уточнила, что срок ареста исчисляется с 1 марта, дня задержания.

Решение об аресте касается ст. 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»). На Емельяненко также составлены административные материалы по ст. 12.15 («Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги»), ст. 12.26 («Невыполнение водителем законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения») КоАП РФ, но они пока не рассмотрены судом.

Ранее 2 марта, во время судебного заседания, Емельяненко признал, что сел за руль пьяным, однако отрицал, что оказывал полицейским сопротивление при задержании — по его словам, если бы он это сделал, «на них бы это отразилось». Он также заявил, что принес извинения полицейским за грубость, они «пожали руки и разошлись».

Емельяненко задержали вечером 1 марта в Кисловодске. Он припарковал машину на пешеходном переходе. Когда за транспортным средством приехали эвакуаторщики, боец устроил скандал, сел в авто и поехал по тротуару. Позднее он стал виновником двойного ДТП и скрылся с места аварии.

С полицейскими спортсмен вел себя агрессивно, оскорблял их и угрожал физической расправой, а также отказывался предъявлять документы и выходить из машины. Для его задержания силовикам пришлось вызвать подкрепление.

В мае 2015 года Емельяненко признали виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении домработницы. Его приговорили к 4,5 года колонии общего режима, но он вышел на свободу осенью следующего года. Неотбытый в колонии срок суд заменил двумя годами исправительных работ.