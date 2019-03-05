Вот уже более трех лет с момента начала президентской кампании 2016 года на Дональда Трампа идет невиданная по размаху «охота на ведьм».

Кажется невозможно найти новые оскорбительные выражения в его адрес, так как практически все богатство английского языка уже было задействовано для нанесения репутации президента непоправимого ущерба. Одно лишь перечисление этих уничижительных нападок заняло бы несколько страниц убористого текста.

Однако следует отдать Дональду Трампу должное: он не только не прогибается под этими лавинами ненависти и не сдается, как это сделал Ричард Никсон в августе 1974 года, но и находит в себе силы всерьез готовиться к новым выборам в следующем году.

Многочисленные комиссии конгресса, руководство американских спецслужб администрации Обамы, сотни журналистов и, разумеется, спецпрокурор Роберт Мюллер потратили необозримое количество времени и средств налогоплательщиков, чтобы найти тот самый компромат, которого было бы достаточно для импичмента президента.

Каждый раз в преддверии очередного скандала его враги потирают руки, надеясь, что теперь он точно не выкрутится, но затем вновь и вновь для них наступает разочарование. Каким-то чудом Трампу снова удается отряхнуться и, высмеяв гонителей в череде твитов, возвращаться к работе по управлению страной.

Так было и на этот раз, когда один из комитетов палаты представителей, где теперь большинство у демократов, пригласил дать показания против президента его бывшего личного адвоката Майкла Коэна. Ранее его осудили на три года за налоговые и финансовые махинации.

Речь Коэна была эмоциональной, и его обвинения в адрес Трампа звучали убедительно. Однако в них не было ничего нового. Практически все они высказывались и раньше, но ни одно не подпадало под статью об импичменте.

Платежи порноактрисам и переговоры о строительстве небоскреба в Москве, возможно, нарушали какие-то этические нормы, но все это уже давно известно. А на прямой вопрос о доказательствах сговора Трампа или его команды с Россией Коэн ответил, что их у него нет. Правда, затем он сразу добавил, что, по его мнению, этот «расист, мошенник и обманщик» вполне на такое способен. Но подобное заявление, исходящее от человека с явно подмоченной репутацией, не смогло произвести ожидаемый эффект, и бомба опять не взорвалась.

Понятно, что республиканцы во время слушания неоднократно подчеркивали: доверять человеку, который уже неоднократно лгал под присягой, невозможно. Действительно, если Коэн был такого мнения о своем боссе, то почему продолжал на него работать в течение 10 лет? Ведь он запел другую песню только после рейда сотрудников ФБР в его дом, где они обнаружили большое количество компромата на самого адвоката.

Более того, сейчас выяснилось, что незадолго до ареста Коэн вел переговоры об издании своей книги о Трампе, где его всячески превозносил. Узнав об этом, Трамп потребовал от членов конгресса ознакомиться с рукописью книги для сравнения текста с нынешними показаниями Коэна.

Однако говорить, что Трамп теперь может спать спокойно, нельзя. 6 марта Коэн продолжит давать показания, и многочисленные комитеты палаты представителей «охоту на ведьм» также прекращать не собираются. К этому следует добавить, что помимо конгресса параллельное расследование финансовых нарушений Трампа и членов его семьи ведет Южный Округ Нью-Йорка (тот самый округ, где и был осужден Коэн). И там, возможно, найдут что-нибудь горяченькое.

Известно, что строительный бизнес в Нью-Йорке отнюдь не зарекомендовал себя как кристально чистый и транспарентный. Поэтому следователям наверняка есть над чем поработать.

Создается впечатление, что поскольку по линии сговора с Москвой Трампу пока предъявить нечего, а слухи о завершении работы спецпрокурора Мюллера циркулируют со все большей интенсивностью, охотники за головой Трампа теперь будут концентрироваться на его финансах.

Об этом также прозрачно намекнул Майкл Коэн, когда заявил, что пока не может давать комментарии на эту тему, так как следствие еще продолжается. Рискну отметить, что это дело, конечно, темное и мутное, но на импичмент, скорее всего, не потянет.

Впрочем, некоторое моральное удовлетворение президенту и его сторонникам может доставить то, что рейтинг конгресса всего 17%, в то время как рейтинг Трампа, несмотря на все скандалы, в три раза больше и превышает таковой у всех потенциальных кандидатов от обеих партий на выборах в Белый дом в 2020 году.

Так случилось, что в настоящее время в Америке разыгрываются два параллельных сериала об интригах в высших политических кругах США. Один — «Карточный домик» — талантливый и захватывающий вымысел Голливуда, доставляющий удовольствие миллионам зрителей. Второй — «Трамп в Белом доме» — это реальные события, от которых лихорадит не только американцев, но и весь мир.

Автор — президент Американского университета в Москве

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