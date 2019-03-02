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Маск рассказал о тревоге перед стыковкой Dragon 2 с МКС

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Фото: REUTERS/Mike Blake
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Основатель компании SpaceX и глава Tesla Илон Маск заявил, что обеспокоен стыковкой американского корабля многоразового использования Crew Dragon (Dragon 2) с Международной космической станцией (МКС). Своими опасениями он поделился во время пресс-конференции в субботу, 2 марта.

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«Раньше мы приближались к космической станции, и «рука» «захватывала» и притягивала Dragon 1. В этом случае корабль подлетит к космической станции и пристыкуется сам. Это точно будет что-то новое, чего мы раньше не делали», — цитирует его «РИА Новости».

Маск добавил, что хотя его тревожит возвращение корабля на Землю, он не сомневается в успешном осуществлении миссии.

Возможными рисками при стыковке озабочены и в «Роскосмосе».

Crew Dragon или Dragon 2 является усовершенствованной версией частного космического корабля многоразового использования Dragon компании SpaceX. Аппарат разработан по заказу NASA и призван доставлять экипаж из семи человек на МКС с возвращением на Землю.

2 марта в 10:49 мск корабль в испытательном режиме (без экипажа) был выведен на орбиту ракетой-носителем Falcon 9, стартовавшей с мыса Канаверал в Калифорнии. Ожидается, что Dragon 2 состыкуется с МКС 3 марта. На станцию корабль доставит 182 кг продовольствия, научного оборудования и материалов. На борту также находится манекен, названный Рипли в честь героини серии фильмов «Чужой».

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