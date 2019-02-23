Илон Маск выбрал лучший мем о себе

Основатель SpaceX и глава Tesla американец Илон Маск оценил мемы о себе, сообщает 23 февраля РЕН ТВ.

Во время участия в шоу Meme Review («Обзор мемов». — Ред.) на YouTube-канале PewDiePie миллиардер отдал шесть из 10 баллов картинке с кадрами из «Мадагаскара». На ней часть букв из названия мультфильма — gascar (автомобиль на природном газе. — Ред.) была размещена рядом с фото Маска, компания которого производит электромобили.

В восемь баллов из 10 предприниматель оценил изображение, на котором его поместили рядом с музыкантом Post Malone. Возле фото лица Маска был твит с подписью «Хватит отправлять мне это».

Илон Маск заявил, что стал лучше разбираться в мемах, и рассказал собственную версию происхождения слова «мем».

«Источником, мне кажется, стала книга 1976 года «Эгоистичный ген» Ричарда Докинза. Идеи распространяются словно гены и выживают наиболее приспособленные. Выживают только сильнейшие мемы», — пояснил он.

Это уже не первый случай, когда Маск оценивает мемы, обращенные к нему. Ранее в феврале он восхищался видео, на котором житель Ставропольского края передвигается в своем автомобиле ВАЗ-2106, переделанном «задом наперед», а также фото электромобиля Tesla в селе Марс Черниговской области.

Мемом считается любая фраза, идея, символ, изображение или звук, которые передаются от человека к человеку на основе подражания. Последний критерий является самым значимым, поскольку на нем строится весь механизм создания мема.