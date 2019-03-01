Лунную программу России представят Совбезу до лета 2019 года

Российская лунная программа, рассчитанная до 2040 года, будет представлена на рассмотрение Совету безопасности страны до лета 2019 года. Об этом 1 марта рассказал глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ТАСС.

По его словам, программа еще до конца не согласована с профильными ведомствами и министерствами. Ее заказчиком является Российская академия наук (РАН), а генеральным исполнителем — «Роскосмос».

Концепция российского лунного проекта была принята советом РАН по космосу в конце 2018 года. Отмечалось, что он будет реализован до 2040 года.

21 ноября 2018 года стало известно, что в России разработают новую госпрограмму по освоению спутника Земли. В научно-техническом совете «Роскосмоса» отметили, что в нее войдет создание сверхтяжелой ракеты.

Позже сообщалось, что в рамках российского проекта исследования и освоения Луны с 2025 по 2030 год на окололунной орбите планируется развертывание спутников связи. Кроме того, с 2036 по 2040 год на орбите спутника Земли появятся навигационные аппараты для прокладки маршрутов техники, работающей на Луне.

Первая высадка трех российских космонавтов с двухнедельной миссией на Луну запланирована на 2030-е годы. Экспедиции будет предшествовать беспилотная посадка спускаемого модуля.