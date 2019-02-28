На израильском луноходе произошел сбой

Израильский частный лунный аппарат Beresheet столкнулся с техническими трудностями. Об этом 25 февраля сообщил портал Space.com.

Отмечается, что компьютер неожиданно перезагрузился, из-за чего аппарат не смог направиться к спутнику Земли.

«Инженерные группы изучают данные и анализируют ситуацию. В настоящее время системы космического корабля работают хорошо за исключением звездного датчика», — рассказал представитель компании-разработчика лунохода SpaceIL. «Газета.ру» отмечает, что данные датчики предназначены для ориентации в пространстве.

О проблемах с датчиками сообщалось еще после запуска Beresheet. Оказалось, что они более чувствительны к солнечному свету, чем ожидалось. Это мешает им ориентироваться по звездам.

Аппарат был запущен 21 февраля с военного космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 20:45 (4:45 мск) с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX. Позже глава NASA поздравил Израиль с запуском лунохода.

Задача Beresheet — «пропрыгать» по Луне 500 м или более, замерить магнитное поле, а также передать панорамные фото поверхности спутника в высоком разрешении.

17 февраля стало известно, что Россия планирует отправить на Луну аппарат для добычи полезных ископаемых. Многоразовый корабль для транспортировки грузов и луноход весом до 5 т планируют доставить на спутник Земли в период с 2031 по 2035 год.