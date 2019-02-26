Первый в России лунный космопарк откроют в Ростовской области

В городе Новочеркасске Ростовской области откроют первый в России молодежный лунный космопарк «Селен». Церемония открытия запланирована на среду, 27 февраля. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Космопарк организовали на базе филиала Центра тренажеростроения и подготовки космонавтов. Для полного погружения посетителей в атмосферу здесь задействованы инновационные технологии виртуальной, дополненной и смешанной реальности. Также был создан мобильный планетарий, пишет RostovGazeta.

Гости «Селена» смогут пропутешествовать на виртуальном космическом корабле и совершить посадку на Луне. На ее «поверхности» они проедут в луноходе, после чего вернутся обратно на Землю.

Помимо прочего, в космопарке будет реализована виртуальная экскурсия по МКС.