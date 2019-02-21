Стартовал новый набор в отряд российских космонавтов

Новый набор в отряд российских космонавтов уже стартовал, официально об этом объявят в ближайшее время, сообщает в четверг, 21 февраля, «РИА Новости» со ссылкой на источники.

«Приказ об организации работ по новому набору в отряд космонавтов «Роскосмоса» был подписан на прошлой неделе», — цитирует агентство неназванного собеседника.

При этом в приказе не определено, в какие сроки и сколько кандидатов должны быть набраны в отряд.

16 февраля стало известно, что увеличение российского экипажа Международной космической станции (МКС) с двух до трех космонавтов отложили как минимум до апреля 2020 года. Сообщалось, что это связано с переносом запуска многоцелевого лабораторного модуля «Наука» на середину 2020 года.