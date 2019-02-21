Ученые сфотографировали самый быстрый объект во Вселенной

Астрофизики объединили мощности самых крупных радиотелескопов в мире и смогли «увидеть» очень тонкий и горячий пучок материи, выброшенный слившимися нейтронными звездами и движущийся практически со скоростью света, пишет Science.

Ученые из института ядерной физики Италии при помощи интерферометрической сети, объединявшей 32 мощнейших наземных радиообсерваторий США, Европы и Китая, наблюдали за GW170817 — первым зарегистрированным гравитационно-волновым всплеском, произошедшим в результате слияния двух нейтронных звезд, и заметили невероятно быстрый выброс материи.

«Мы начали следить за остатками нейтронных звезд примерно через семь месяцев после их слияния. Наблюдения показывают, что источник радиоволн крайне мал, что говорит о наличии крайне быстрого и узкого выброса материи», — рассказал исследователь Джанкарло Гирланда.

В 2017 году обсерватория LIGO обнаружила колебания пространства-времени, порожденные слиянием двух нейтронных звезд.

Это впервые позволило локализовать источник гравитационных волн — галактику NGC 4993 в созвездии Гидры, и подтвердить, что слияние сопровождаются мощной вспышкой гамма-излучения.

Многие ученые полагали, что подобные события должны приводить к формированию миниатюрных гамма-вспышек в виде пучков, достигающих скорости света при выбросе. Однако данные телескопов свидетельствовали, что яркость катаклизма в гамма-лучах и рентгене оказалась примерно в 10 тыс. раз меньше. Кроме того, сами следы вспышки в разных диапазонах излучения появились не в том порядке.

Наблюдая за GW170817, астрономы обнаружили намеки на то, что этот пучок материи, так называемый джет, не смог пробиться через газопылевой «кокон», окружающий звезды.

Предполагалось, что столкновение «взболтало» газ и разогнало его до 30–50% скорости света.

Гирланда и его коллеги смогли запечатлеть момент выброса и выяснили, что его скорость всего на 10–12% медленнее скорости света, и подтвердили, что джет пробился через «кокон» и даже увлек часть его в космос.