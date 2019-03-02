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Путин отметил вклад Алферова в развитие российской и мировой науки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной нобелевского лауреата, академика Российской академии наук (РАН) Жореса Алферова.

«Глава государства отметил огромный вклад великого российского ученого в развитие российской и мировой науки, отметил твердую гражданскую позицию и роль, которую он сыграл в общественной жизни страны», — сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 2 марта.

Академик скончался в ночь на субботу, 2 марта, в Санкт-Петербурге. О смерти ученого сообщила его супруга Тамара. Ему было 88 лет.

Причиной смерти стала острая сердечно-легочная недостаточность. Ученого похоронят на кладбище в Комарово, где покоятся его родители. Дата прощания будет названа позднее.

Жорес Алферов является автором свыше 500 научных работ и более 50 изобретений. В 2000 году ученый вместе с немецким физиком Гербертом Крёмером стал лауреатом Нобелевской премии за разработки в полупроводниковой технике. Академик был единственным лауреатом Нобелевской премии по физике, проживающим в России, в последнее время, пишет «Газета.ру».

В 1991–2017 годах он занимал должность вице-президента РАН, с 1995 года — депутатом всех созывов Госдумы.

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