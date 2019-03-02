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Названа причина смерти Жореса Алферова

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Главврач больницы Российской академии наук Олег Чагунава сообщил ТАСС, что академик, нобелевский лауреат Жорес Алферов умер в результате острой сердечно-легочной недостаточности.

По его словам, смерть наступила 1 марта в 23:40 мск.

О кончине академика 2 марта сообщила его супруга Тамара Алферова. Ученый ушел из жизни в возрасте 88 лет.

Жорес Алферов родился 15 марта 1930 года в Витебске. Он является автором свыше 500 научных работ и более 50 изобретений. В 1991–2017 годах занимал должность вице-президента РАН. В 2000 году вместе с немецким физиком Гербертом Крёмером он стал лауреатом Нобелевской премии за разработки в полупроводниковой технике. ​С 1995 года он был депутатом всех созывов Государственной думы.

Как отмечает «Газета.ру», академик был единственным лауреатом Нобелевской премии по физике, проживающим в России в последнее время.

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