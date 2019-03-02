Умер академик Жорес Алферов

Нобелевский лауреат, академик Жорес Алферов скончался в Санкт-Петербурге на 89-м году жизни в субботу, 2 марта. Об этом сообщила его супруга Тамара, пишет «РИА Новости».

Ученый, открытия которого послужили основой для создания современных электронных устройств, родился 15 марта 1930 года в Витебске Белорусской ССР. Он окончил Ленинградский электротехнический институт. В 1961 году стал доктором физико-математических наук.

С 1953 года он работал в Физико-техническом институте имени Иоффе, научным руководителем которого был с 2003 по 2006 год. Ученый работал в Санкт-Петербургском государственном политехническом университете (СПбГПУ), а в 2004 году основал и возглавил кафедру физики и технологий наноструктур.

Алферов занимался разработкой полупроводниковых гетероструктур и созданием быстрых опто- и микроэлектронных компонентов. В 2000 году вместе с американцами Джеком Килби и Гербертом Кремером он был удостоен Нобелевской премии по физике. Часть полученной премии ученый перечислил в учрежденный им в 2001 году благотворительный Фонд поддержки образования и науки. В 2002 году по инициативе Алферова была учреждена международная премия «Глобальная энергия», которой его удостоили спустя три года.

В период с 1991 по 2017 год Алферов занимал должность вице-президента Российской академии наук. С 2007 года был председателем комиссии РАН по нанотехнологиям, а через год стал заместителем академика-секретаря Отделения нанотехнологий и информационных технологий. Он также был сопредседателем консультативного научного совета Фонда «Сколково».

С 1995 года Алферов был депутатом Государственной думы III–VII созывов.

Академик является лауреатом Ленинской и Государственной премий СССР, Государственной премии России. Он был награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, Александра Невского, орденами «За заслуги перед Отечеством» IV, III, II и I степеней. Кроме того, Алферов был удостоен французского ордена Почетного легиона, ордена Дружбы Народов и Франциска Скорины (Белоруссия), и Ярослава Мудрого V степени (Украина).