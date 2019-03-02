Названо место похорон Жореса Алферова

Нобелевский лауреат, академик Российской академии наук (РАН) Жорес Алферов будет похоронен на кладбище в Комарово под Санкт-Петербургом. Об этом «Интерфаксу» сообщили в администрации города.

Собеседник агентства отметил, что дату похорон определят позднее. При этом лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов сообщил «РИА Новости», что траурная церемония состоится во вторник, 5 марта. Политик отметил, что на кладбище в Комарово покоятся родители Алферова.

Жорес Алферов умер в ночь на субботу, 2 марта, в Санкт-Петербурге. Ему было 88 лет. По словам главврача больницы Российской академии наук Олега Чагунавы, смерть наступила от острой сердечно-легочной недостаточности.

Академик написал свыше 500 научных работ и создал более 50 изобретений. В 1991–2017 годах занимал должность вице-президента РАН. В 2000 году вместе с немецким физиком Гербертом Крёмером он стал лауреатом Нобелевской премии за разработки в полупроводниковой технике. ​С 1995 года он был депутатом всех созывов Государственной думы. Как отмечает «Газета.ру», академик был единственным лауреатом Нобелевской премии по физике, проживающим в России в последнее время.