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Глава Минобрнауки выразил соболезнования в связи со смертью Жореса Алферова

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Министр науки и высшего образования России Михаил Котюков выразил соболезнования в связи со смертью Нобелевского лауреата, академика Российской академии наук (РАН) Жореса Алферова. По его словам, покойный был примером преданности науке для тысяч исследователей.

«Его труды, изобретения и разработки позволили советской и российской науке выйти на качественно новый уровень. Жорес Иванович был идейным вдохновителем и создателем Санкт-Петербургского академического университета РАН. Своей энергией и опережающими время идеями воодушевлял молодежь на новые научные поиски и прорывы», — приводит слова Котюкова ТАСС.

В свою очередь президент РАН Александр Сергеев назвал уход Алферова из жизни огромной потерей для всей мировой науки.

О кончине Жореса Алферова 2 марта сообщила его супруга Тамара. Он умер в Санкт-Петербурге на 89-м году жизни. По словам главврача больницы Российской академии наук Олега Чагунавы, смерть наступила 1 марта в 23:40 мск от острой сердечно-легочной недостаточности.

Жорес Алферов является автором свыше 500 научных работ и более 50 изобретений. В 1991–2017 годах занимал должность вице-президента РАН. В 2000 году вместе с немецким физиком Гербертом Крёмером он стал лауреатом Нобелевской премии за разработки в полупроводниковой технике. ​С 1995 года он был депутатом всех созывов Государственной думы. Как отмечает «Газета.ру», академик был единственным лауреатом Нобелевской премии по физике, проживающим в России в последнее время.

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