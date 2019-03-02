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Президент РАН назвал смерть Алферова потерей для всей мировой науки

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Фото: ТАСС/Денис Вышинский
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Уход из жизни нобелевского лауреата, академика Российской академии наук (РАН) Жореса Алферова стал огромной потерей для всей мировой науки, заявил в субботу, 2 марта, президент РАН Александр Сергеев.

«Жорес Иванович — не только великий ученый, но и человек, который очень многое сделал для РАН, в самое сложное время защищавший ее позиции и ее престиж на всех самых высоких уровнях», — рассказал Сергеев агентству ТАСС.

По его словам, академик всегда, даже в самые сложные годы нового российского времени, стоял на страже отечественной науки. Ученый также внес огромный вклад в развитие научно-технического образования в России, передает «РИА Новости».

«Здесь надо прежде всего вспомнить созданный им замечательный Академический университет в Санкт-Петербурге», — пояснил Сергеев.

О смерти Жореса Алферова стало известно ранее 2 марта. Ученый родился 15 марта 1930 года в Витебске. Он является автором свыше 500 научных работ и более 50 изобретений. В 1991–2017 годах занимал должность вице-президента РАН. В 2000 году вместе с немецким физиком Гербертом Крёмером он стал лауреатом Нобелевской премии за разработки в полупроводниковой технике. ​

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