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Умер оскароносный композитор Андре Превин

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Фото: Getty Images/Hiroyuki Ito
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В США на 90-м году жизни скончался лауреат премии «Оскар» композитор и дирижер Андре Превин.

Как сообщил его менеджер, музыкант умер у себя дома в Нью-Йорке в четверг, 28 февраля, пишет Би-би-си.

Андре Превин родился в Берлине 6 апреля 1929 года в семье еврейских иммигрантов из России, которая позднее иммигрировала в США. Он начал выступать как пианист с 13 лет, исполняя преимущественно джаз. С 1947 года молодой человек стал сочинять музыку для голливудских фильмов.

Позднее он связал свою жизнь с академической музыкой. Превин возглавлял такие заметные симфонические оркестры, как Хьюстонский, Лондонский, Питтсбургский, а также Лос-Анджелесский филармонический Королевский филармонический (Лондон) и Филармонический оркестр Осло.

Его работа четырежды была удостоена премии «Оскар» за такие фильмы, как «Жижи», «Порги и Бесс», «Нежная Ирма» и «Моя прекрасная леди».

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