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Известный композитор Йохан Йоханнссон найден мертвым в Берлине

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Alec Michael
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Знаменитый исландский композитор Йохан Йоханнссон скончался в возрасте 48 лет. Он был найден без признаков жизни в своем доме в Берлине, сообщает портал Variety.

Причина его смерти до сих пор неизвестна. Его менеджер Тим Хусом рассказал, что берлинские власти расследуют это дело и проведут вскрытие тела.

Отличительная черта музыки Йоханнссона — это микс электроники с обычным оркестром. Он был автором саундтреков к фильмам «Прибытие», «Убийца», «Пленницы» и биографической картине «Вселенная Стивена Хокинга». 

Помимо работы в кино, Йоханнссон выступал сольно и выпустил 5 альбомов.

Ранее портал iz.ru сообщал, что 9 февраля умер создатель хип-хопа Lovebug Starski. Он скончался от сердечного приступа.

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