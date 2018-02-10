Известный композитор Йохан Йоханнссон найден мертвым в Берлине

Знаменитый исландский композитор Йохан Йоханнссон скончался в возрасте 48 лет. Он был найден без признаков жизни в своем доме в Берлине, сообщает портал Variety.

Причина его смерти до сих пор неизвестна. Его менеджер Тим Хусом рассказал, что берлинские власти расследуют это дело и проведут вскрытие тела.

Отличительная черта музыки Йоханнссона — это микс электроники с обычным оркестром. Он был автором саундтреков к фильмам «Прибытие», «Убийца», «Пленницы» и биографической картине «Вселенная Стивена Хокинга».

Помимо работы в кино, Йоханнссон выступал сольно и выпустил 5 альбомов.

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