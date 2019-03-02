«Он очень надеялся на Россию»

В Санкт-Петербурге на 89-м году жизни ушел из жизни академик РАН, нобелевский лауреат по физике Жорес Алферов. Причиной смерти стала острая сердечно-легочная недостаточность, сообщили в Санкт-Петербургском национальном исследовательском академическом университете РАН, который возглавлял ученый.

Жорес Алферов родился 15 марта 1930 года в Витебске. В 1952 году он окончил факультет электронной техники Ленинградского электротехнического института имени Ленина, после чего началась его научная деятельность, которая состояла в разработке первых советских транзисторов. Уже в 1972 году Алферов стал профессором, а через год — заведующим базовой кафедрой оптоэлектроники Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета.

алфер Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе. Сотрудники ФТИ (слева направо): Самуил Конников, Жорес Алферов и Алексей Гореленок Фото: ТАСС/Юрий Белинский

Полупроводниковые гетероструктуры, полученные Алферовым в результате фундаментальных исследований, нашли широчайшее применение в современной технике. По своим габаритам они не шли ни в какое сравнение с используемыми тогда радиосхемами. Слои полупроводников, имеющие толщину в несколько атомов, представляют собой крохотные кристаллики, рядом с которыми резисторы, конденсаторы, лампы выглядят гигантами.

Создание этих гетероструктур стало революцией в микроэлектронике. Их стали применять для изготовления электронных устройств — лазерных диодов, на которых основана работа современных компьютеров, интернета, сотовой связи, спутникового телевидения, лазерных компакт-дисков, устройств, декодирующих товарные ярлыки, лазерных указок, спутниковых антенн, систем космической связи. На основе гетероструктур работают мощные светодиоды, используемые в светофорах, лампах тормозного освещения в автомобилях, дисплеях. Появление гетерогенных структур привело и к созданию солнечных батарей.

В 2000 году труд ученого по разработке и развитию опто- и микроэлектронных полупроводниковых элементов был отмечен Нобелевской премией по физике. До этого момента Жорес Алферов был единственным российским нобелевским лауреатом, который был не только воспитан советской системой образования, но и совершил все свои открытия на Родине, жил здесь.

алферов_1 Крупнейший ученый-физик XX века с мировым именем, автор более 500 научных работ и полусотни важнейших изобретений — вехи биографии Жореса Алферова в фотогалерее «Известий» Фото: ТАСС/Блохин Максим алферов_1 Уже в 1950-е годы, будучи младшим научным сотрудником ленинградского Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе, Алферов принимал непосредственное участие в разработке первых советских транзисторов Фото: ТАСС/Белинский Юрий алферов_1 В 1961 году физик защитил кандидатскую диссертацию, а через 10 лет получил степень доктора физико-математических наук за исследование полупроводников. Благодаря ученому советская наука во многом обошла и опередила американские научные достижения Фото: ТАСС/Блохин Максим алферов_1 Научные открытия академика Жореса Ивановича Алферова стали основой для создания множества электронных устройств, без которых невозможно представить современный мир: диодные лазеры, светодиоды, солнечные батареи, мобильные устройства Фото: ТАСС/Белинский Юрий алферов_1 В 2000 году ученому вручили Нобелевскую премию по физике за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов. На фото: Жорес Алферов на церемонии вручения Нобелевской премии Фото: ТАСС/Белинский Юрий алферов_1 Вице-президент Российской академии наук, с 2005 года Алферов стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». На фото: президент России Владимир Путин во время вручения ордена Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев алферов_1 Помимо науки Алферов занимался активной общественно-политической деятельностью, являлся депутатом Госдумы III-VII созывов, членом КПРФ Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев алферов_1 В последние годы Жорес Алферов активно занимался изучением нанотехнологий и квантовой электроники Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко алферов_1 Заслуги физика нашли свое отражение не только на земле, но и в космосе: астероид 3884, открытый в 1977 году, носит имя ученого Фото: РИА Новости/Александр Астафьев алферов_1 В августе 2017 года журнал «Форбс» включил Жореса Алферова в сотню самых влиятельных россиян XX века Фото: ТАСС/Белинский Юрий

От науки до политики

С начала девяностых годов Жорес Алферов активно совмещал научную работу с политической деятельностью, будучи депутатом Государственной думы пяти созывов.

— Жорес Иванович был основоположником и признанным лидером новых, перспективных направлений в физике, опередивших свое время, — сказал председатель Государственной думы Вячеслав Володин. — Ушел из жизни наш товарищ, коллега, депутат Государственной думы, выдающийся ученый, человек, посвятивший свою жизнь служению науке, помощи людям.

Соболезнования родным и близким Жореса Алферова выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

— Жореса Ивановича знали и ценили как ответственного, вдумчивого, внимательного руководителя и политика, человека твердых убеждений, пользующегося уважением и неоспоримым авторитетом. Его компетентность и профессионализм помогали решать многие важные вопросы, он старался приносить практическую пользу стране и людям, — подчеркнула она.

Несмотря на проблемы со здоровьем, Жорес Алферов никогда не пропускал партийные мероприятия, отметил в беседе с «Известиями» депутат ГД, руководитель пресс-службы фракции КПРФ Александр Ющенко.

алфер Член комитета Государственной думы РФ по науке и наукоемким технологиям Жорес Алферов на пленарном заседании Государственной думы РФ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Однопартийцам он подавал пример преданности своему народу. Читал лекции в Госдуме — о взаимоотношении власти и науки, о реализации потенциала молодых ученых. Был одним из инициаторов и разработчиков закона об образовании. Именно благодаря его разработкам мы сейчас говорим о развитии цифровизации, — сказал он.

Жорес Алферов отстаивал в Думе приоритет развития науки и знания в самом высоком смысле, был всегда далек от «научного лобби» и дележа ресурсов, считает глава Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

— За это его высоко ценили и власть, и парламентская оппозиция, к которой он принадлежал. Для КПРФ потеря Алферова будет невосполнимой. Самим своим присутствием он привлекал в орбиту влияния партии научную интеллигенцию, — считает политолог.

Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков также выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Жореса Алферова.

— От имени Министерства науки и высшего образования и от себя лично выражаю глубочайшее соболезнование родным и близким, коллегам и друзьям Жореса Ивановича. Это невосполнимая потеря для общества. Уникальный ученый, активный общественный и политический деятель, благотворитель и неравнодушный к судьбе своей страны человек, Жорес Алферов стал примером преданности науке для тысяч исследователей. Его труды, изобретения и разработки позволили советской и российской науке выйти на качественно новый уровень.

До последнего дня

Жорес Иванович был идейным вдохновителем и создателем Санкт-Петербургского Академического университета Российской академии наук. Также Алферов долгое время возглавлял Санкт-Петербургский научный центр РАН.

— Жорес Иванович бесконечно, деятельно любил Россию. Очень переживал, когда по тем или иным направлениям науки и техники она теряла передовые позиции. До последних дней мог трудиться сутками напролет, решая сложные научные задачи, каждая из которых была нацелена на создание прорывных технологий. Жорес Иванович был также патриотом науки, считая развитие науки важнейшим фактором прогресса человечества в целом и России в первую очередь, — отметили в Санкт-Петербургском научном центре РАН.

алфер Кандидат в президенты РАН, нобелевский лауреат, вице-призидент РАН Жорес Алферов во время выступления на расширенном заседании общего собрания Санкт-Петербургского научного центра Российской академии наук Фото: ТАСС/Интерпресс/Александр Николаев

В январе, когда Жорес Алферов выписывался из больницы и многим казалось, что он пошел на поправку, ученый подготовил письмо президенту и премьеру о шагах, которые необходимо сделать для развития академической науки в России. Об этом «Известиям» рассказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который посетил однопартийца.

— Он трудился до последнего дня в полную силу. Казалось, что ему уже намного лучше, долечился и вновь сможет продолжить свою работу, — вспоминает Геннадий Зюганов.

Однако 2 марта пришла новость, которая не была неожиданной для многих и всё же поразила научное сообщество. Вот как говорит о нем вице-президент Нанотехнологического общества России Георгий Малинецкий, который часто общался с академиком.

— У Жореса Ивановича было удивительное ощущение и прошлого, и будущего времени. С одной стороны, он в деталях представлял историю советского атомного проекта, часто рассказывал о нем, лично знал и высоко ценил многих участников этого взлета отечественной науки. С другой — он создал академический университет и гимназию при нем. Он гордился успехами своих школьников, радовался их каверзным вопросам. Обычно со своими гостями он обедал в школьной столовой, и ему доставляло большое удовольствие, что детей так вкусно и дешево кормят. Он очень надеялся на будущее, на своих ребят, на Россию...

Прощание с Жоресом Алферовым предположительно состоится в Санкт-Петербурге во вторник.