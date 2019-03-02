Кактусовые колючки оказались древней «тату-машинкой»

Антропологи описали инструмент для набивки татуировок, сделанный индейцами Северной Америки в I веке нашей эры.

Как говорится в Journal of Archaeological Science: Reports, первая «тату-машинка» представляет собой палочку, к которой прикручены веревкой две кактусовые колючки. В качестве краски индейцы использовали жженый уголь или сажу.

Это древнейший инструмент для татуировок, обнаруженный на юго-западе континента. Он был обнаружен и описан в 1972 году, однако только сейчас антропологи предположили, что инструмент использовали для набивки татуировок.

Ученые исследовали артефакт с помощью сканирующей электронной микроскопии и рентгеновской флуоресценции. Оказалось, что инструмент сделали в 79–130 годах нашей эры, передает «Федеральное агенство новостей».

В 2018 году археологи обнаружили татуировки на телах двух древнеегипетских мумий додинастического периода. Согласно расчетам ученых, они жили 5350–5017 лет назад.