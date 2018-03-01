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Ученые нашли на египетских мумиях древнейшие фигурные татуировки

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Фото: Global Look Press/Gehad Hamdy
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Археологи обнаружили татуировки на телах двух древнеегипетских мумий додинастического периода.

Люди, на телах которых обнаружены татуировки, согласно расчетам ученых, жили 5350–5017 лет назад. 

На теле одной из мумий обнаружены фигурные татуировки, изображающие быка и овцу, говорится в публикации Journal of Archaeological Science. 

Увидеть их ученым удалось с помощью компьютерной томографии и инфракрасной спектроскопии. 

Как отмечает «Ридус», открытие было совершено учеными случайно. Они не искали татуировки целенаправленно. 

Как писал портал iz.ru, в 2017 году в провинции Эль-Минья в 300 км к югу от Каира был обнаружен жреческий некрополь возрастом порядка 2,5 тыс. лет. 

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