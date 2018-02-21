Древнее кладбище с гробами-колодами нашли возле кремля в Туле

Липецкие археологии сообщили об обнаружении на раскопках возле Тульского кремля уникальных захоронений с деревянными гробами, сделанными из колод.

Погост находится в западной части кремля. Всего обнаружено восемь захоронений взрослых и детей. Уникальными являются гробы: они сделаны из цельных стволов дуба. Кроме того, археологи нашли медные нательные крестики, обувь и остатки одежды. Находки датируются XVIII веком, сообщает сайт Lipetskmedia.

Находки с кладбища передадут антропологам, которые должны выяснить, какой образ жизни вели люди и отчего они умерли. По одной из версий, это захоронение жертв чумы, которая распространялась в Туле в конце XVIII века.

Экспедиция липецкой компании «Экспертиза Черноземья» также нашла у западной стены кремля остатки лавок торговых рядов, также ученые постоянно находят игрушки, монеты и украшения.