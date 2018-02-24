Археологи обнаружили древний некрополь под Каиром

В провинции Эль-Минья в 300 км к югу от Каира обнаружен жреческий некрополь возрастом порядка 2,5 тыс. лет. Об археологической находке в субботу, 24 февраля, сообщил журналистам министр по делам древностей Египта Халед Ахмед аль-Анани.

Он отметил, что найдено семейное кладбище жрецов позднего периода фараонов предположительно VII - V веков до н. э. Министр рассказал о том, что археологические работы в этом районе продолжатся в ближайшие пять лет.

По словам Халеда Ахмед аль-Анани, раскопки начались в ноябре прошлого года. Сначала археологи обнаружили несколько погребальных шахт, затем на глубине 6-8 м нашли 40 каменных и деревянных саркофагов, 17 мумий в идеальной сохранности и заполненные ритуальные сосуды с крышками в виде голов зверей. Сообщается, что в таких древние египтяне хранили органы, извлеченные из тел умерших в процессе мумификации.

Кроме того, ученые нашли бронзовые, позолоченные и костяные украшения, маски, амулеты, глиняную посуду, а также более 1 тыс. погребальных статуэток, передает «Газета.ру».

В субботу, 24 февраля, власти греческих Салоников сообщили о том, что при строительстве метро обнаружили древний город периода до прихода к власти македонского царя Кассандра –– 316 год до нашей эры. Сообщается, что со времени начала возведения подземки в 2006 году было найдено несколько десятков тысяч артефактов, среди которых статуя Афродиты.