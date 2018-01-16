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Древнейший некрополь эпохи Великого переселения народов нашли на Алтае

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Фото: Global Look Press/Pool Contreras
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Ученые Алтайского госуниверситета (АлтГУ) в ходе раскопок обнаружили древний некрополь III–V веков нашей эры, сообщил пресс-центр вуза.

«В 30 км от базы «Чемал», за селом Еланда, мы обнаружили локальный некрополь, относящийся к эпохе Великого переселения народов. Это небольшое воинское кладбище на территории археологического памятника Чобурак-I. Это предтюркский период, он дает нам важный материал для реконструкции процесса взаимодействия населения этой территории на рубеже эпох», — приводит «Интерфакс» сообщение АлтГУ.

По данным исследователей, найденный некрополь относится примерно к III–V веку нашей эры. Этот период является рубежом между древностью и Средневековьем. Специалисты отнесли некрополь к булан-кобинской культуре.

Ученые отметили, что комплекс совершенно не потревожен, это дает возможность для проведения качественных реконструкций на основе естественно-научных методов. Финансирование исследования находки будет производиться за счет президентского гранта, который получил ведущий научный сотрудник лаборатории университета Николай Серегин. Ежегодно в течение двух лет ученый будет получать средства в размере 600 тыс. рублей.

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