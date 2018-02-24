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При строительстве метро в Салониках нашли древний город

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Фото: Global Look Press/Nicolas Economou
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В греческом городе Салоники при строительстве метро обнаружили древний город. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на археологов управления древностей Салоников и представителей строительной компании.

Они отметили, что со времени начала строительства метро в 2006 году под городом было найдено несколько десятков тысяч артефактов, среди которых статуя Афродиты.

Сейчас археологи обнаружили город периода до прихода к власти македонского царя Кассандра –– 316 год до нашей эры.

Первая часть города была найдена в 2012 году. Археологи отмечают, что он был экономически развит, но в 315 году до н.э население его покинуло.

Также было обнаружено кладбище римских времен на окраине Древней Агоры, восточный некрополь, открытое городское пространство, на котором видна организация города от основания Салоников до конца периода поздней античности.

Раскопки велись на двух станциях в историческом центре Салоников («Агия София» и «Венизелос»). Благодаря работам ученые смогли определить принцип планирования Салоников со времен поздней античности.

Город был спроектирован по стандартам эллинистических центров Востока. Улицы были перпендикулярны друг другу, на них располагались как жилые, так и производственные здания.

В IV веке нашей эры во времена Римской империи мраморные улицы были окружены колоннами, а по обеим сторонам были построены большие здания с роскошными мозаичными полами и скульптурами.

Многие находки относятся к периоду от Византийской империи до большого пожара 1917 года, в котором сгорела большая часть «старого города».

Салоники — второй по величине город Греции с населением вместе с пригородными территориями более 1 млн человек.

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