Акция украшения: зачем маленьким девочкам делали тату на лицах

Deq — искусство татуажа на лице, раньше так украшали курдских женщин. Эта практика прекратилась около 50 лет назад, так как в современном исламе боди-арт оказался под запретом. Последние обладательницы этих украшений, бежавшие из сирийского города Кобани, оказались в лагере беженцев в Турции. «Мы, вероятно, последнее поколение с татуировками, — говорит 70-летняя Сафи Хасо. — Они были у всех курдских женщин». Кроме лица, у нее татуированы руки, шея и грудь вокруг сосков. Тату делались не только для украшения, но и как талисман для привлечения удачи, повышения плодовитости, против сглаза — с помощью иглы и сажи, смешанной с грудным молоком
33-летняя Бадия Джелал Акиль и ее 12-летняя дочь Фатма Тамра: «Моей дочери нравится моя татуировка, и она попросила сделать такую же». Женщина, бежавшая из Кобани с мужем и пятью детьми, рассказала, что у ее бабушки были татуировки в виде трех точек на лице и трех — на левой руке. Фатме сделали только одну точку между глаз
Руки 60-летней Зубейды Али, бежавшей из Сирии со всей семьей (10 детей и 25 внуков), татуировали в 13 лет. «Все мужчины любили девушек с татуировками», — говорит ее муж. Они поженились, когда невесте было 13, а жениху — 20
«В 8 лет я пошла к кочевникам, чтобы сделать татуировки, — вспоминает 60-летняя Эмина Дияр. — Возвращаясь домой, я закрыла их платком, но мой отец очень рассердился, увидев их, и начал выпытывать, кто мне их сделал»
«Я не хотела делать татуировки, потому что это было очень больно, — рассказала 60-летняя Адуль Имам Шейх Мухамад. — Но когда я увидела результат, мне понравилось. В наше время это было просто украшение и ничего больше»
«Мне татуировки делала цыганка, когда я была молодая», — рассказала 80-летняя Адуль Али. И добавила, что жених, увидевший ее во время сбора пшеницы и пораженный ее красотой, даже случайно отрубил себе палец
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