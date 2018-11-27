Акция украшения: зачем маленьким девочкам делали тату на лицах

Deq — искусство татуажа на лице, раньше так украшали курдских женщин. Эта практика прекратилась около 50 лет назад, так как в современном исламе боди-арт оказался под запретом. Последние обладательницы этих украшений, бежавшие из сирийского города Кобани, оказались в лагере беженцев в Турции. «Мы, вероятно, последнее поколение с татуировками, — говорит 70-летняя Сафи Хасо. — Они были у всех курдских женщин». Кроме лица, у нее татуированы руки, шея и грудь вокруг сосков. Тату делались не только для украшения, но и как талисман для привлечения удачи, повышения плодовитости, против сглаза — с помощью иглы и сажи, смешанной с грудным молоком