Леди Гага напилась текилы и набила татуировку с ошибкой

Американской певице Леди Гаге сделали татуировку с ошибкой, когда она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Об этом она рассказала в своем Instagram 15 февраля.

Артистка выложила фото новой наколки, изображающей линии нотного стана с расположенными на них нотами соль – ля – соль – ля. В английской версии они обозначаются как G-A-G-A. Однако мастер допустил ошибку, на которую певице указали подписчики: вместо пяти необходимых линеек на татуировке только четыре.

В течение часа после этого Гага обратилась к тату-мастеру, чтобы исправить оплошность. Она поделилась фотографией обновленного рисунка на своей странице в социальной сети. «Музыкальный кризис предотвращен. Выпила слишком много текилы и забыла пятую линию нотного стана. Вот правильная», — написала она под фото.

22 января сообщалось, что Леди Гага номинирована на премию «Оскар-2019» за роль в музыкальной мелодраме голливудского актера Брэдли Купера «Звезда родилась». Премьера фильма состоялась в августе 2018 года. Сама картина также номинирована на восемь премий «Оскар-2019», в том числе в категориях «Лучший фильм», «Лучшая мужская роль» и «Лучшая песня».