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Танцовщик Полунин хотел защитить Путина от «негативной энергетики»

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Фото: TASS/Elliott Franks
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Известный танцовщик Сергей Полунин рассказал, почему сделал татуировку с портретом президента России Владимира Путина на груди. Об этом 5 декабря сообщает «РИА Новости».

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По его словам, тату он сделал в то время, когда началась медиаатака на Россию, поэтому артист решил сделать татуировку, чтобы защитить Путина от «негативной энергетики», поскольку у него самого в тот момент «было много сил и энергии».

30 ноября сообщалось, что танцовщик стал гражданином России. Фото нового паспорта опубликовано на его странице в Instagram.

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