Танцовщик Полунин хотел защитить Путина от «негативной энергетики»

Известный танцовщик Сергей Полунин рассказал, почему сделал татуировку с портретом президента России Владимира Путина на груди. Об этом 5 декабря сообщает «РИА Новости».

По его словам, тату он сделал в то время, когда началась медиаатака на Россию, поэтому артист решил сделать татуировку, чтобы защитить Путина от «негативной энергетики», поскольку у него самого в тот момент «было много сил и энергии».

30 ноября сообщалось, что танцовщик стал гражданином России. Фото нового паспорта опубликовано на его странице в Instagram.