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Умер мальчик, мечту которого исполнил Путин

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Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ
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В Москве умер 10-летний Николай Кузнецов, чью мечту перед Новым годом исполнил президент России Владимир Путин. Глава государства уже выразил соболезнования семье ребенка, отправив букет роз. 

«Да. Это так», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос «Известий». 

Мальчик умер в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 19 февраля. Он долгое время боролся с острой формой лейкоза.

«Похоронили 23 февраля, в День защитника Отечества. Президент звонил, успокаивал», — рассказала мама Коли журналистам «РИА Новости».

Она отметила, что все расходы на траурные мероприятия взяли на себя власти Кисловодска и губернатор региона.

5 декабря 2018 года Путин посетил форум добровольцев России, где осмотрел стенды благотворительных проектов. Главе государства рассказали о проекте «Мечтай со мной», который помогает тяжелобольным детям исполнять их желания. На стенде в тот момент оставалось пять конвертов, и все забрал президент. В одном из них было желание Коли — он мечтал пожать руку президенту. 27 декабря ребенка пригласили в Кремль, где он исполнил свою мечту и встретился с Владимиром Путиным. 

Также Путин исполнил мечту девочки Вероники, которая смогла увидеть мир кино изнутри, посетив киностудию «Мосфильм». Мальчик Артем увидел Санкт-Петербург с высоты птичьего полета, пролетев над городом на вертолете. 17-летняя Регина взяла интервью у президента, а 15-летний Арслан осмотрел изнутри президентский лайнер. 

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