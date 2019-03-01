Умерла участница украинской «Битвы экстрасенсов»

Одна из самых популярных участниц украинской версии шоу «Битва экстрасенсов» Симона Бородина скончалась в возрасте 47 лет после долгой борьбы с онкологическим заболеванием. Об этом в соцсетях сообщили друзья женщины.

По данным сайта kp.ru, около шести лет назад ей диагностировали неоперабельный рак мозга. Бородина до последнего старалась скрывать болезнь от общественности.

«Прощание в субботу на Байковом. Симона завещала себя кремировать», — написал в Facebook один из друзей экстрасенса.

Бородина была участницей шестого сезона «Битвы экстрасенсов». После окончания шоу она регулярно консультировала клиентов. Прабабушка Бородиной была известной сибирской знахаркой.

У звезды остался супруг Алексей Аккерман, за которого она вышла замуж в 2012 году, и маленькая дочь.