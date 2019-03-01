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Умерла участница украинской «Битвы экстрасенсов»

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Фото: instagram.com/Симона Бородина (@simonaborodina)
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Одна из самых популярных участниц украинской версии шоу «Битва экстрасенсов» Симона Бородина скончалась в возрасте 47 лет после долгой борьбы с онкологическим заболеванием. Об этом в соцсетях сообщили друзья женщины.  

По данным сайта kp.ru, около шести лет назад ей диагностировали неоперабельный рак мозга. Бородина до последнего старалась скрывать болезнь от общественности. 

«Прощание в субботу на Байковом. Симона завещала себя кремировать», — написал в Facebook один из друзей экстрасенса. 

Бородина была участницей шестого сезона «Битвы экстрасенсов». После окончания шоу она регулярно консультировала клиентов. Прабабушка Бородиной была известной сибирской знахаркой.

У звезды остался супруг Алексей Аккерман, за которого она вышла замуж в 2012 году, и маленькая дочь. 

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