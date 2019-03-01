Умер брат 37‐го президента США Ричарда Никсона

Брат 37-го президента Соединенных Штатов Ричарда Никсона Эдвард скончался на 89-м году жизни в больнице американского штата Вашингтон. Об этом сообщила пресс-служба фонда бывшего президента.

Как пишет РЕН ТВ, место и дата прощания с Эдвардом Никсоном будут известны позже. В фонде рассказали, что погибший много помогал своему брату во время президентских кампаний в 1968 и 1972 годах.

Семья Никсона-младшего в своем заявлении назвала его опорой семьи и источником силы, который стойко защищал оставленное его братом наследие Белого дома.