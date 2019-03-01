Жена режиссера Данелии рассказала об улучшении состояния супруга

Состояние советского и российского 88-летнего кинорежиссера Георгия Данелии улучшилось по сравнению с предыдущими днями. Об этом 1 марта его супруга Галина Юркова-Данелия рассказала «Интерфаксу».

Несмотря на это, она отметила, что «хвалиться особо нечем». Днем ранее женщина говорила, что про выписку из больницы пока речь не идет.

Режиссер был госпитализирован в реанимацию из-за проблем с легкими 24 февраля. Он находился в тяжелом состоянии, из-за чего врачи ввели его в медикаментозную кому. Данелия вышел из нее 26 февраля. На следующий день его супруга сообщила об улучшении состояния сценариста.

Свой первый полнометражный фильм «Сережа» он снял в 1960 году. Данелия является режиссером и сценаристом фильмов «Я шагаю по Москве», «Мимино», «Осенний марафон», «Кин-дза-дза!», а также мультипликационного фильма «Ку! Кин-дза-дза». Кроме того, он был соавтором сценария и художественным руководителем фильма «Джентльмены удачи», играл и озвучивал небольшие роли в фильмах, также написал три тома автобиографии.