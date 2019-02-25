Прямой эфир

Актер Георгий Штиль рассказал о самочувствии после госпитализации

0
Фото: ТАСС/Юрий Белинский
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Народный артист России Георгий Штиль чувствует себя хорошо и в ближайшее время намерен вернуться на сцену. Об этом актер рассказал в беседе с телеканалом «78».

«Ничего особенного со мной не случилось. <…> Просто что-то перегрузился, и сердце немножечко застучало, но в больнице меня привели в порядок. Я просто много работал, но все нормально. <…> Пульс у меня очень сильно бился, врачи поставили капельницы, сняли напряжение. Такая профилактика», — заявил Штиль. Он добавил, что готовится к выписке 26 февраля, а 28 февраля уже будет играть в спектакле в театре.

Народный артист России Георгий Штиль служит в театре БДТ имени Г. А. Товстоногова с 1961 года и сыграл за это время больше 50 драматических ролей. Помимо этого, он снялся в сотне сериалов и фильмов, среди которых «Менты», «Убойная сила», «Улица разбитых фонарей».

24 февраля сайт kp.ru сообщал, что 86-летнего актера экстренно госпитализированы в Санкт-Петербурге накануне спектакля «Операция развод», который был запланирован на 23 февраля на сцене ДК полиции. По данным издания со ссылкой на источник, актер впервые самостоятельно не смог предупредить театральный коллектив о своей болезни. Как писала «Газета.ру», Штиль попал в больницу с жалобами на сердце.

24 февраля сообщалось, что из-за проблем с легкими был госпитализирован советский и российский кинорежиссер и актер Георгий Данелия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина госпитализирована в Москве с инфарктом
Актер Игнатий Акрачков госпитализирован в Москве

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017