Актер Георгий Штиль рассказал о самочувствии после госпитализации

Народный артист России Георгий Штиль чувствует себя хорошо и в ближайшее время намерен вернуться на сцену. Об этом актер рассказал в беседе с телеканалом «78».

«Ничего особенного со мной не случилось. <…> Просто что-то перегрузился, и сердце немножечко застучало, но в больнице меня привели в порядок. Я просто много работал, но все нормально. <…> Пульс у меня очень сильно бился, врачи поставили капельницы, сняли напряжение. Такая профилактика», — заявил Штиль. Он добавил, что готовится к выписке 26 февраля, а 28 февраля уже будет играть в спектакле в театре.

Народный артист России Георгий Штиль служит в театре БДТ имени Г. А. Товстоногова с 1961 года и сыграл за это время больше 50 драматических ролей. Помимо этого, он снялся в сотне сериалов и фильмов, среди которых «Менты», «Убойная сила», «Улица разбитых фонарей».

24 февраля сайт kp.ru сообщал, что 86-летнего актера экстренно госпитализированы в Санкт-Петербурге накануне спектакля «Операция развод», который был запланирован на 23 февраля на сцене ДК полиции. По данным издания со ссылкой на источник, актер впервые самостоятельно не смог предупредить театральный коллектив о своей болезни. Как писала «Газета.ру», Штиль попал в больницу с жалобами на сердце.

24 февраля сообщалось, что из-за проблем с легкими был госпитализирован советский и российский кинорежиссер и актер Георгий Данелия.