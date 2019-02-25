Актриса Лидия Федосеева-Шукшина госпитализирована в Москве с инфарктом

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина госпитализировали в Москве с острым инфарктом. Об этом стало известно «Известиям».

Актрисе стало плохо в воскресенье вечером. Она пожаловалась на боли в груди и была экстренно доставлена в больницу.

Детали о состоянии здоровья 80-летней Федосеевой-Шукшиной уточняются.

Лидия Николаевна родилась в Ленинграде 25 сентября 1938 года.

Известная по ролям в таких фильмах как «12 стульев», «Хождение по мукам», «Петербургские тайны» «Вечера на хуторе близ Диканьки» и многим другим.

В 2018 году актриса вышла замуж в пятый раз за известного продюсера Бари Алибасова.