Актриса Лидия Федосеева-Шукшина госпитализирована в Москве с инфарктом
Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина госпитализировали в Москве с острым инфарктом. Об этом стало известно «Известиям».
Актрисе стало плохо в воскресенье вечером. Она пожаловалась на боли в груди и была экстренно доставлена в больницу.
Детали о состоянии здоровья 80-летней Федосеевой-Шукшиной уточняются.
Лидия Николаевна родилась в Ленинграде 25 сентября 1938 года.
Известная по ролям в таких фильмах как «12 стульев», «Хождение по мукам», «Петербургские тайны» «Вечера на хуторе близ Диканьки» и многим другим.
В 2018 году актриса вышла замуж в пятый раз за известного продюсера Бари Алибасова.