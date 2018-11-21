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Алибасов и Федосеева-Шукшина впервые появились на публике после свадьбы

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Фото: РЕН
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Создатель поп-группы «На-На» Бари Алибасов и народная артистка РСФСР, актриса Лидия Федосеева-Шукшина впервые появились на публике после свадьбы. Пара пришла в Останкинский суд Москвы 21 ноября, сообщает РЕН ТВ.

По данным журналистов, Федосеева-Шукшина судится со своей внучкой из-за квартиры стоимостью 7 млн рублей.

Накануне стало известно о свадьбе 71-летнего Алибасова и 80-летней актрисы. Известно, что они расписались 20 ноября в Кутузовском отделе ЗАГСа в Москве. Жених был в коричневом костюме, а 80-летняя невеста — в темно-фиолетовом платье с прозрачным кружевным верхом.

Роман между Алибасовым и Федосеевой-Шукшиной начался в 1995 году и сперва продлился три года. Они жили вместе, не расписываясь. Спустя какое-то время между ними вновь вспыхнула любовь, и они решили пожениться. Для продюсера это уже шестой по счету брак, а для актрисы — пятый.

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