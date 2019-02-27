Жена режиссера Данелии рассказала о его состоянии

Состояние советского и российского 88-летнего кинорежиссера Георгия Данелии улучшилось, сообщила его жена Галина Юркова-Данелия агентству «РИА Новости».

«В полном сознании, хотя не может говорить. Врачи замечательные и отвоевывают его жизнь», — рассказала супруга.

Режиссер был госпитализирован в реанимацию из-за проблем с легкими 24 февраля. Артист находился в тяжелом состоянии, из-за чего врачи ввели его в медикаментозную кому. Данелия вышел из нее 26 февраля.

Свой первый полнометражный фильм «Сережа» он снял в 1960 году. Данелия является режиссером и сценаристом фильмов «Я шагаю по Москве», «Мимино», «Осенний марафон», «Кин-дза-дза!», а также мультипликационного фильма «Ку! Кин-дза-дза». Кроме того, он был соавтором сценария и художественным руководителем фильма «Джентльмены удачи», играл и озвучивал небольшие роли в фильмах, также написал три тома автобиографии.