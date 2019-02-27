Пародиста Пескова госпитализировали из-за осложнения болезни

Российского пародиста Александра Пескова госпитализировали в московскую клинику после обострения хронического заболевания. Об этом 27 февраля сообщил телеканал РЕН ТВ.

По его данным, 57-летний артист накануне обратился к врачам из-за плохого самочувствия. Обследование выявило у него тромботическое осложнение.

Александр Песков родился 13 февраля 1962 года в городе Коряжма Архангельской области. В 1979 году он поступил в Московское цирковое училище (ГУЦЭИ) им. М.Н. Румянцева (Карандаша), но ему пришлось прекратить обучение из-за тяжелой травмы позвоночника, полученной в результате неудачного выполнения акробатического трюка. В сентябре 1984-го Песков начал работать актером в Котласском драматическом театре. В 2008 году окончил режиссерское отделение Российской академии театрального искусства.

Пародист является лауреатом профессионального Конкурса чтецов творческой молодежи и почетным лауреатом телевизионного конкурса «Песня года» 1989, 1990 и 1991 годов.

24 февраля сообщалось, что из-за проблем с легкими был госпитализирован советский российский кинорежиссер и актер Георгий Данелия. Артист находился в тяжелом состоянии, врачи ввели его в медикаментозную кому. Данелия вышел из нее 26 февраля.