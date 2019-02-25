Прямой эфир

Актрису Федосееву-Шукшину поместили в реанимацию

0
Фото: РИА Новости/Игорь Агеенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Народная артистка РСФСР, актриса Лидия Федосеева-Шукшина помещена в реанимацию. Об этом 25 февраля сообщает РЕН ТВ.

Несколькими часами ранее артистку экстренно госпитализировали в Москве с острым инфарктом.

По данным телеканала, 80-летняя актриса почувствовала сильные боли в груди в воскресенье вечером.

За свою карьеру Федосеева-Шукшина сыграла более чем в 80 фильмах, в том числе в таких, как «12 стульев», «Хождение по мукам», «Петербургские тайны» и многих других.

В 2018 году она вышла замуж в пятый раз за известного продюсера Бари Алибасова.

24 февраля стало известно о госпитализации актера и режиссера Георгия Данелии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина госпитализирована в Москве с инфарктом
Актер Игнатий Акрачков госпитализирован в Москве

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017