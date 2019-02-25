Актрису Федосееву-Шукшину поместили в реанимацию

Народная артистка РСФСР, актриса Лидия Федосеева-Шукшина помещена в реанимацию. Об этом 25 февраля сообщает РЕН ТВ.

Несколькими часами ранее артистку экстренно госпитализировали в Москве с острым инфарктом.

По данным телеканала, 80-летняя актриса почувствовала сильные боли в груди в воскресенье вечером.

За свою карьеру Федосеева-Шукшина сыграла более чем в 80 фильмах, в том числе в таких, как «12 стульев», «Хождение по мукам», «Петербургские тайны» и многих других.

В 2018 году она вышла замуж в пятый раз за известного продюсера Бари Алибасова.

24 февраля стало известно о госпитализации актера и режиссера Георгия Данелии.