Режиссера Георгия Данелию вывели из искусственной комы. Его состояние значительно улучшилось, рассказала журналистам супруга Данелии Галина.

«Есть перспектива выздоровления», — цитирует Галину Данелия ТАСС.

О госпитализации 88-летнего режиссера стало известно 24 февраля. Он жаловался на одышку, при обследовании был выявлен пневмоторакс (скопление воздуха в плевральной полости). Данелия находился в тяжелом состоянии, врачи ввели его в медикаментозную кому.

Данелия родился в 1930 году в Москве. В 1959 году окончил Высшие режиссерские курсы при «Мосфильме», в 1960-м снял свой первый полнометражный фильм «Сережа». Режиссер и сценарист фильмов «Я шагаю по Москве», «Мимино», «Осенний марафон», «Кин-дза-дза!», а также мультипликационного фильма «Ку! Кин-дза-дза». Кроме того, Данелия был соавтором сценария и художественным руководителем фильма «Джентльмены удачи», играл и озвучивал небольшие роли в фильмах. Также написал три тома автобиографии.