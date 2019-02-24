Георгия Данелию ввели в искусственную кому

Советский и российский кинорежиссер и сценарист Георгий Данелия, попавший в реанимацию одной из столичных клиник, был введен врачами в состояние искусственной комы. Об этом 24 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на его супругу Галину Данелия.

«Врачи ввели его в медицинскую кому. Сейчас проводят обследования, следят за состоянием», — поделилась она.

Ранее сообщалось, что 88-летний Георгий Данелия был госпитализирован с жалобами на тяжелую одышку.

Специалисты диагностировали у него пневмоторакс (скопление воздуха или газов в плевральной полости, которое может возникнуть из-за хронических заболеваний легких).

Данелия работал над такими известными кинолентами, как «Кин-дза-дза!», «Мимино», «Джентльмены удачи», «Я шагаю по Москве».