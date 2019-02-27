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Директор пародиста Пескова назвал его госпитализацию плановой

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Фото: Global Look Press/Natalya Loginova
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Госпитализация пародиста Александра Пескова является плановой проверкой перед сольным концертом. Об этом телеканалу «360» заявил директор артиста Александр Волокин.

«Плановое мероприятие. Нашли время перед сольным концертом. Связано действительно с поджелудочной. Перед выступлением нужно прокапаться», — пояснил он.

Волокин добавил, что в настоящее время Песков чувствует себя хорошо, а его сольное выступление запланировано на 8 марта.

Ранее 27 февраля стало известно, что 57-летний пародист был госпитализирован в столице после обострения хронического заболевания.

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