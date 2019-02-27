Директор пародиста Пескова назвал его госпитализацию плановой
Госпитализация пародиста Александра Пескова является плановой проверкой перед сольным концертом. Об этом телеканалу «360» заявил директор артиста Александр Волокин.
«Плановое мероприятие. Нашли время перед сольным концертом. Связано действительно с поджелудочной. Перед выступлением нужно прокапаться», — пояснил он.
Волокин добавил, что в настоящее время Песков чувствует себя хорошо, а его сольное выступление запланировано на 8 марта.
Ранее 27 февраля стало известно, что 57-летний пародист был госпитализирован в столице после обострения хронического заболевания.