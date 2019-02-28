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Супруга Данелии рассказала о борьбе за жизнь режиссера

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Фото: ТАСС/Евгений Евгранов
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Самочувствие режиссера Георгия Данелии улучшилось, рассказала в четверг, 28 февраля, его супруга Галина Юркова-Данелия.

По ее словам, Георгия Николаевича уже кормили киселем, пишет «Газета.ру». «Это длинная история, потому что у него в трахеях стоит трубка, через которую он дышит. Но мы боремся за его жизнь», — цитирует Юркову-Данелия «РИА Новости». Она добавила, что про выписку из больницы пока речи не идет.

24 февраля режиссер попал в реанимацию из-за проблем с легкими. Артист находился в тяжелом состоянии, и врачи ввели его в медикаментозную кому. Данелия вышел из нее 26 февраля.

Свой первый полнометражный фильм «Сережа» Данелия снял в 1960 году. Он — режиссер и сценарист фильмов «Я шагаю по Москве», «Мимино», «Осенний марафон», «Кин-дза-дза!», а также мультипликационного фильма «Ку! Кин-дза-дза». Также Данелия был соавтором сценария и художественным руководителем фильма «Джентльмены удачи», играл и озвучивал небольшие роли в фильмах, написал трехтомную автобиографию.

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