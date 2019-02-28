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Политолог прокомментировал обострение конфликта между Индией и Пакистаном

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Фото: commons.wikimedia.org
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Нью-Дели и Исламабад пытаются сгладить конфликтную ситуацию, которая возникла после боя индийских и пакистанских ВВС в небе над спорным регионом Кашмир 27 февраля. Такое мнение высказал член Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин. 

«Надо отметить, что стороны стремятся к определенному поиску точек соприкосновения. Пакистан готов вернуть летчика, который попал в плен. Я больше чем уверен, что будет подобный шаг и с индийской стороны», — сказал эксперт телеканалу РЕН ТВ.

Вместе с тем Кошкин признал, что ситуация с Индией и Пакистаном динамично развивается, что очень настораживает мировую общественность. Он пояснил, что есть силы, которые борются, чтобы две ядерные державы прекратили обострение.

Очередной виток напряженности между Индией и Пакистаном начался после нападения 14 февраля в Джамму и Кашмире на колонну индийских военных, когда погибли 45 человек. Ответственность за нападение взяли на себя террористы группировки «Джаиш Мухаммад».

26 февраля авиация Индии нанесла удары по крупнейшему лагерю пакистанских боевиков из террористической группировки «Джаиш-е-Мухаммад» в районе города Балакот на территории Пакистана.

На следующий день авиация Пакистана ответили ударом по военным объектам в Джамму и Кашмире. Они сбили два самолета ВВС Индии.  Один из индийских пилотов был арестован пакистанцами, те обещали освободить его. 

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