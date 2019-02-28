В Пакистане хотят запретить индийское кино
Жителям Пакистана скоро и в кино будет нечего посмотреть.
Министр информации страны призвал запретить показ индийских фильмов. По замыслу чиновника, эмбарго станет ответом на агрессивные действия Дели.
Конфликт между странами-соседями продолжает накаляться. Ночью на границе в районе Кашмир шёл перекрёстный огонь.
Жителям Пакистана скоро и в кино будет нечего посмотреть.
Министр информации страны призвал запретить показ индийских фильмов. По замыслу чиновника, эмбарго станет ответом на агрессивные действия Дели.
Конфликт между странами-соседями продолжает накаляться. Ночью на границе в районе Кашмир шёл перекрёстный огонь.