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В соцсетях появились кадры поимки индийского пилота в Пакистане

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Он едва-едва успел приземлиться и прийти в себя, а его уже избивают. В соцсетях появились кадры поимки индийского пилота в Пакистане.

Военные, можно сказать, спасли мужчину от расправы толпы. Может быть, поэтому он так охотно идёт на контакт при допросе.

 Ананд вёл один из двух самолётов, нарушивших воздушную границу. Так говорят представители пакистанский вооружённых сил.

ПВО сбила машины, они упали по разные стороны границы в районе Кашмир.

Индийская сторона уже подтвердила потерю своего МиГ-21.

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