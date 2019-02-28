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Путин и Моди обсудили по телефону ситуацию между Индией и Пакистаном

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с премьер-министром Индии Нарендрой Моди конфликтную ситуацию с Пакистаном, выразив надежду на скорейшее урегулирование всех разногласий. Об этом в четверг, 28 февраля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

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«В этой связи лидеры осудили международный терроризм и любые формы его поддержки, подчеркнули необходимость наращивания бескомпромиссной борьбы с террористической угрозой», — говорится в сообщении.

Путин также выразил соболезнования в связи с террористическим актом против индийских военнослужащих 14 февраля.

В заключение лидеры двух стран обсудили успешное развитие российско-индийских отношений, после чего Путин пригласил Моди приехать в качестве главного гостя на Восточный экономический форум (ВЭФ), который пройдет в сентябре во Владивостоке.

Кризис в отношениях Индии и Пакистана резко обострился после 14 февраля, когда смертник подорвал себя рядом с колонной военизированной полиции в северном индийском штате Джамму и Кашмир. Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Джаиш-е-Мухаммад». Жертвами теракта стали 45 человек. Индия обвинила Пакистан в поддержке террористических формирований.

26 февраля авиация Индии нанесла удары по крупнейшему лагерю пакистанских боевиков из террористической группировки «Джаиш-е-Мухаммад» в районе города Балакот на территории Пакистана.

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