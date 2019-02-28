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Пакистан передаст Индии одного из двух задержанных пилотов

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Фото: REUTERS/Akhtar Soomro
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Одного из двух задержанных пилотов передадут Индии 1 марта. Об этом в четверг, 28 февраля, заявил премьер-министр Пакистана Имран Хан, сообщает Geo News.

По словам главы кабмина, освобождение пилота планируется «в качестве мирного жеста», пишет «Газета.ру».

Очередной виток напряженности между Индией и Пакистаном начался после нападения 14 февраля в Джамму и Кашмире на колонну индийских военных, когда погибли 45 человек. Ответственность за нападение взяли на себя террористы группировки «Джаиш Мухаммад».

26 февраля авиация Индии нанесла удары по крупнейшему лагерю пакистанских боевиков из террористической группировки «Джаиш-е-Мухаммад» в районе города Балакот на территории Пакистана.

27 февраля ВВС Пакистана ответили ударом по военным объектам в Джамму и Кашмире. Они сбили два самолета ВВС Индии. Один из индийских пилотов был арестован. После этого воздушное пространство Пакистана было закрыто.

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