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Пенсионер выиграл в лотерею 7 млн рублей

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Российский пенсионер Григорий Лобанов выиграл 7,2 млн рублей в лотерею и решил бросить работу, сообщает «Столото». Житель Ставропольского края участвует в розыгрышах несколько лет. На этот раз он купил три билета и победил.

По словам счастливчика, он все эти годы был уверен, что ему повезет. Пенсионер работает инженером в аэропорту, передает NewsTracker. Свой выигрыш он планирует потратить на возвращение долгов и лечение жены. 

Ранее сообщалось о победителе новогоднего тиража лотереи «Столото» — обладателем выигрыша в 500 млн рублей стал 35-летний водитель из Екатеринбурга Николай Мирошниченко. По его словам, полученные средства он потратит на погашение ипотеки, путешествия и благотворительность.

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