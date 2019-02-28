Пенсионер выиграл в лотерею 7 млн рублей

Российский пенсионер Григорий Лобанов выиграл 7,2 млн рублей в лотерею и решил бросить работу, сообщает «Столото». Житель Ставропольского края участвует в розыгрышах несколько лет. На этот раз он купил три билета и победил.

По словам счастливчика, он все эти годы был уверен, что ему повезет. Пенсионер работает инженером в аэропорту, передает NewsTracker. Свой выигрыш он планирует потратить на возвращение долгов и лечение жены.

Ранее сообщалось о победителе новогоднего тиража лотереи «Столото» — обладателем выигрыша в 500 млн рублей стал 35-летний водитель из Екатеринбурга Николай Мирошниченко. По его словам, полученные средства он потратит на погашение ипотеки, путешествия и благотворительность.