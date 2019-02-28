Более 36 тыс. человек попадут в зону паводка в Нижегородской области

В зоне весеннего паводка в Нижегородской области могут оказаться 136 населенных пунктов, в которых проживают более 36 тыс. человек. Это 4,5 тыс. домов и 169 объектов инфраструктуры. Таковы данные ГУ МЧС по региону.

Как заявил начальник нижегородского отделения МЧС Валерий Синьков, чьи слова приводит ИА «НьюсНН», паводковый период в области продолжается со второй-третьей декады марта по первую-вторую декаду мая. На территории находятся 165 бесхозных гидротехнических сооружений. В зону паводка также могут попасть пять скотомогильников, в том числе сибиреязвенных.

В МЧС сформировали группировку сил, необходимую для проведения противопаводковых мероприятий. В нее входят более 5 тыс. человек и 483 единицы техники от МЧС, а также около 7 тыс. человек и более 3 тыс. единиц техники от территориальной подсистемы МЧС.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области начали подготовку к весеннему паводку, который может стать сильнейшим за 50 лет.