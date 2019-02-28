Прямой эфир

Более 36 тыс. человек попадут в зону паводка в Нижегородской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В зоне весеннего паводка в Нижегородской области могут оказаться 136 населенных пунктов, в которых проживают более 36 тыс. человек. Это 4,5 тыс. домов и 169 объектов инфраструктуры. Таковы данные ГУ МЧС по региону.

Как заявил начальник нижегородского отделения МЧС Валерий Синьков, чьи слова приводит ИА «НьюсНН», паводковый период в области продолжается со второй-третьей декады марта по первую-вторую декаду мая. На территории находятся 165 бесхозных гидротехнических сооружений. В зону паводка также могут попасть пять скотомогильников, в том числе сибиреязвенных.

В МЧС сформировали группировку сил, необходимую для проведения противопаводковых мероприятий. В нее входят более 5 тыс. человек и 483 единицы техники от МЧС, а также около 7 тыс. человек и более 3 тыс. единиц техники от территориальной подсистемы МЧС.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области начали подготовку к весеннему паводку, который может стать сильнейшим за 50 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Весенний паводок угрожает всем районам Карелии
Шойгу заявил об уникальности операции по расчистке Буреи

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017