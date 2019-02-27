Шойгу заявил об уникальности операции по расчистке Буреи

Военные устранили около 470 тыс. кубометров скальных пород при расчистке русла реки Бурея в Хабаровском крае, рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.

«Без преувеличения можно сказать, что операция по перемещению такого объема горных пород в столь короткий промежуток времени является уникальной», — заявил глава военного ведомства в среду, 27 февраля, на коллегии Минобороны.

Шойгу отметил, что угроза для населенных пунктов Хабаровского края, автомобильных и железнодорожных коммуникаций БАМа устранена полностью, сообщает телеканал «Звезда». Бурейская ГЭС восстановила аккумулирующие мощности.

Министр попросил командующих войсками Северного флота и военных округов отслеживать эту ситуацию, взаимодействовать с соответствующими структурами и оказывать помощь местным и региональным органам власти.

24 декабря 2018 года частично обрушившаяся сопка в Верхнебуреинском районе перекрыла русло реки Бурея, отрезав приток воды в Бурейское водохранилище. Это создало риск затопления населенных пунктов, расположенных вдоль русла, в период весеннего половодья. 21 января в регионе был введен режим ЧС. В начале февраля военным удалось пробить затор на месте схода оползня.

20 февраля заместитель директора по научной работе Института водных и экологических проблем ДВО РАН, доктор географических наук Алексей Махинов заявил, что одной из предпосылок оползня на реке Бурея могла стать недостаточная оценка геологических условий при проектировании Бурейской ГЭС.